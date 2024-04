Gracyanne Barbosa parabeniza personal em meio a término com Belo

Gracyanne Barbosa, 40, comemorou o aniversário de seu atual personal trainer no Instagram.

O que aconteceu

Gracyanne postou uma mensagem para Hugo Tisk. "Que a felicidade acompanhe sempre você, não só hoje, mas todos os dias da sua vida! Peço a Deus que continue te abençoando e ilumine seus caminhos! Tamo junto", escreveu.

Hugo foi confundido com o suposto pivô da separação de Belo e Gracyanne. Nos comentários de suas publicações, os fãs do ex-casal deixam ataques e piadas: "O shape está Belo", escreveu um. Na verdade, o personal com quem Gracyanne se envolveu no ano passado é Gilson Oliveira.