Após terminar namoro, Lauren Jauregui está experimentando o poliamor

Ela ainda disse que não se vê como uma pessoa monogâmica após o fim do relacionamento: "Eu me sinto muito livre agora e não sinto que essa energia monogâmica e reprimida seja realmente para mim".

A famosa finalizou falando sobre sexo: "Não me sinto em um momento de pegação. Não estou no momento de querer transar com pessoas aleatórias".

Lauren Jauregui desembarca no Brasil em breve. Ele participa do show da cantora Jessie J em São Paulo no dia 30 de abril.