Sylvester Stallone leiloa coleção de relógios que chegam a R$ 28,7 milhões

Sylvester Stallone, 77, montou um leilão para colocar à venda sua coleção de relógios. O astro decidiu de desfazer das suas peças que podem chegar ao total de R$ 28,7 milhões.

O que aconteceu

O leilão inclui 11 relógios e um modelo famoso. Há o modelo usado pelo ator no filme "Os Mercenários 2", o Panerai Luminor Submersible 1950 PAM00382, em 2012. O ator é um colecionador de relógios e é apaixonado pelo acessório.

Modelos podem chegar a US$ 5 milhões, equivalente a R$ 25,4 milhões. Há um relógio apelidado de 'Bronzo' que está estimado entre US$ 30 mil e US$ 60 mil e que vem acompanhado com um pôster assinado pelo ator. O ator também está se desfazendo de outro modelo que está entre US$ 100 mil e US$ 200 mil. Mas a estrela da coleção é um relógio lançado em 2014 e que deverá ser vendido no leilão entre US$ 2,5 a US$ 5 milhões.