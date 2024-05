Claudia Raia relembra caso com Faustão e namoro com Jô Soares

Ainda segundo a atriz, foi durante o relacionamento com Jô que descobriu que tinha um câncer de pele. "Ele me salvou, apareceu uma pinta na minha perna, era um melanoma cancerígeno, Jô me levou para operar, senão eu tinha morrido... É meu anjo da guarda. Será sempre. Agora, mais ainda", disse ela. Jô morreu em agosto de 2022.

Outro relacionamento que Claudia teve foi com Faustão. Perguntada sobre o apresentador, a atriz foi mais contida. "Fausto é um grande amigo, amo profundamente. Nos falamos às vezes", revelou.