Bianca Andrade rebate críticas sobre namorado italiano: 'Sou bem grandinha'

A influenciadora digital justificou que está em uma nova fase da sua vida e permitindo viver novas histórias. "Porque, por mais que eu esteja sendo completamente contraditória, porque ano passado eu disse que não gostava de namorar e não gostava mesmo, eu estou vivendo uma fase que é importante para mim, que é a de me permitir".

Depois, Bianca afirmou que embarcou nesse novo relacionamento porque encontrou no italiano uma pessoa bacana e que a faz feliz. "Então, eu avalio: se a pessoa me faz feliz, se a companhia dela é gostosinha, se eu dou risada, se a pessoa dedica tempo dela para mim, se ela se importa comigo, quer saber como foi o meu dia, quer saber se eu estou bem, se a pessoa está dedicando a aprender uma nova língua por mim - porque ele está aprendendo português mais rápido do que eu [estou] aprendendo inglês", alegou.