Diretor da Record diz que Universal não veta nomes em reality: 'Não existe'

Com 100 participantes confirmados em A Grande Conquista 2, o diretor se diz orgulhoso da escolha do elenco por ver que o Brasil terá como se identificar com o reality show.

"O maior desafio de montar esse casting é a quantidade de gente mesmo e tentar que tenha uma representatividade grande, todas as cores desse país, todas as histórias, histórias de vida, profissões variadas. A gente acho que conseguiu isso, a gente tem pessoas muito diferentes, é um elenco muito diverso, eu acho que isso que vai ser uma das graças da grande conquista".

Relação de amor e ódio na internet

Rodrigo Carelli teve o nome exaltado nas redes sociais ao longo da exibição do BBB 24 (Globo). Ao longo de algumas provas da concorrente, ele era mencionado com frequência pelos fãs de reality show como referência em fazer dinâmicas em que obrigava os participantes a se jogar.

A Splash, Carelli comparou sua vida como a de um juiz de futebol, na qual as decisões nem sempre agradam a todos, e declarou que essa relação de amor e ódio do público com nomes como ele e Boninho, diretor do BBB, é normal. "Eu acho que o diretor de reality show é muito parecido com o juiz de futebol, quando as pessoas veem o seu time perdendo, elas nunca querem admitir que o erro era do time, querem admitir, acham que é o erro do juiz".