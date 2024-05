Geni e Bruno são mais votados e vão para a Mansão de A Grande Conquista

Geni Grohalski e Bruno Cardoso receberam mais votos na terceira berlinda de A Grande Conquista 2 (Record) e garantiram suas vagas na Mansão.

O que aconteceu

No final do programa desta quinta-feira (2), Rachel Sheherazade anunciou os mais votados. Ela indicou que Geni e Bruno Grohalski foram os mais votados e não sabem que vão para a segunda fase do jogo.