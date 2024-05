A Grande Conquista: Anahí e Cel definem quem não querem ver na Mansão

Ele acrescentou que não queria encontrar Michelle e Lucas de Albú. "Ela fez uma brincadeira sem graça com a comida, ainda ficou zombando da minha cara. E também não quero encontrar o de Albú, pois ele me indicou na Zona de Risco", relembrou.

Anahí também definiu que não quer encontrar de Albú na Mansão. "Com certeza não quero encontrar porque acho ele planta, influenciável. Me indicou para a Zona de Risco por ser influenciado pelos outros, coloquei o vaso de planta na cabeça dele, porque deixa bem nítido que quero fora do jogo", reforçou.

A empresária disse que não queria encontrar com Liziane. "Quero que saia porque ela está sempre arrumando briga, confusão, apesar de ela estar contida. Estou curiosa para saber como foi o posicionamento dela com a minha 'saída'", pontuou.

Por fim, confessou sua vontade em não conviver com Vanessa. "Quero que a cobra caninana da Vanessa saia porque, quando fui para a primeira Zona, ela falou palavras incríveis e, na minha volta, soube que ela continuava falando mal de mim, quero longe de mim", explicou.

Das opções listadas pelos conquisteiros da Mansão, duas já saíram do jogo. Na terceira berlinda, Michelle e Vanessa não receberam tantos votos e foram eliminadas.