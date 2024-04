Sex symbol 'boicotada': quem é Clara Bow, atriz que inspirou Taylor Swift?

Taylor Swift lançou hoje seu 11° álbum, "The Tortured Poets Department". Uma das músicas da produção, "Clara Bow", chamou atenção por ter o nome inspirado em uma pessoa real. O termo está entre as principais pesquisas no Brasil nesta sexta, segundo o Google Trends.

A inspiração pode estar relacionada ao fato de Bow ter sofrido uma imensa pressão midiática devido à sua fama, assim como o que Swift enfrentou durante anos e fala sobre em seu álbum "Reputation" (2017).

Quem foi Clara Bow

Clara Bow ficou conhecida como a primeira "it-girl" de Hollywood. Nascida em 1905 nos Estados Unidos, ela conquistou o título devido ao sucesso como atriz em uma idade tão nova, nos anos 1920 e 1930.