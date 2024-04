Faustão terá alta amanhã após 53 dias internado, diz jornal

Transplante foi realizado na manhã do dia 26 de fevereiro, e apresentador deixou a UTI no dia seguinte. À época, em conversa com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, ele chegou a dar uma previsão de alta, que acabou não se confirmando. "Mais uma semana e estou em casa, liberado. Para quem fez um transplante do coração, o de rim é mais tranquilo."

Em 15 de março, Faustão fez uma embolização após atraso na recuperação do novo órgão. O método é uma terapia minimamente invasiva em que se insere um pequeno cateter no interior do sistema linfático.

Último boletim médico divulgado pelo hospital foi em 22 de março. À época, a unidade de saúde informou que o apresentador estava passando por sessões de hemodiálise e consciente.

Faustão recebeu diagnóstico de rejeição do órgão há quatro semanas e, por isso, passou a ser submetido a um tratamento "mais potente". Segundo Luciana Cardoso, mulher do comunicador, o quadro foi revertido.

A partir de agora, nossa expectativa é que o tempo traga o reequilíbrio necessário para que todo o organismo volte a funcionar em harmonia. [...] A luta ainda não acabou, mas já é possível visualizar a linha de chegada dessa maratona. Luciana Cardoso

Apresentador enfrenta problemas renais há tempos. Segundo o jornalista Flávio Ricco, que também é amigo do famoso, a necessidade do procedimento era de conhecimento desde a época em que ele passou pelo transplante de coração. "Ele ficou esse período todo em casa, na expectativa para o novo transplante."