Personal sai em defesa de Gracyanne sobre traição e fala do fim da relação

O personal Gilson de Oliveira saiu em defesa de Gracyanne Barbosa, 40, sobre o caso de traição e falou do fim do término com a musa fitness.

O que aconteceu

Gilson defendeu Gracyanne no Fofocalizando (SBT) na tarde desta segunda-feira (29). "Existia uma amizade antes de qualquer coisa. Não foi uma paquera, até porque o ambiente que a gente se encontrava não permitia isso. Ela é uma pessoa super bacana, quem conhece não tem o que falar", disse ele.

Durante a entrevista, o personal também explicou sobre o término da relação. "Começou a se criar algo que já não fazia bem a uma determinada parte. Por que eu vou insistir? Vendo que poderia dar essa proporção, era o ideal a ser feito. Podem pensar, como já fui julgado por vários motivos, até o fato de não falar, que estou escondendo alguma coisa".