'Recorde é meu': maior líder do BBB diz atender Uma Thurman e Djoko nos EUA

Kadu Parga, 39, manteve-se isolado por 14 anos com o recorde de participante com mais lideranças em uma única temporada do BBB. A marca de cinco vitórias foi igualada por Lucas Buda na última sexta-feira (5). Hoje, Kadu mora nos EUA e diz atender estrelas internacionais trabalhando como agente no mercado imobiliário de alto padrão.

Kadu defende recorde

O BBB é mais longo hoje em dia. Então, se pensarmos de uma maneira relativa, eu consegui as cinco lideranças em um período mais curto. Minha edição teve 78 dias, no total. O programa deste ano vai bater 100 dias. Já aviso ao Boninho que o recorde ainda é meu.

Kadu Parga

Kadu não assiste ao reality, mas soube da quinta vitória de Lucas Buda pelas redes sociais. "Hoje em dia, é impossível não saber alguma coisa sobre o BBB. Pelo menos ouvir, saber o nome de um participante ou de algo que aconteceu. É muito diferente da minha época."