Fãs notam detalhe inusitado em mão de Lulu Santos em festa do BBB 24

Lulu Santos cantou na festa do top 5 do BBB 24 (Globo) e chamou a atenção dos fãs no show.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O cantor tinha nomes escritos na mão. Ele fez uma espécie de "cola" com o nome dos participantes.