Durante festa no BBB, Lulu Santos faz pedido para Beatriz: 'Não me derruba'

Lulu Santos é a atração musical da última festa do BBB 24 (Globo), que acontece na madrugada desta quinta-feira (11). Enquanto cantava, ele fez um pedido inusitado para Beatriz.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Lulu desceu do palco para interagir com os cinco finalistas do programa. Ele chegou perto de cada um e cumprimentou.