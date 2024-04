MC Binn sobre futuro com Giovanna: 'Há uma chance de continuarmos juntos'

MC Binn confessou que espera continuar o relacionamento com Giovanna após o BBB 24 (Globo). Em entrevista, o cantor destacou que não tem intenção de buscar seu affair fora da casa e comentou como a mãe vê a relação com a nutricionista.

O que aconteceu

O funkeiro pretende continuar o relacionamento com Giovanna fora do BBB. "É alguém que pude conhecer bem. Lembra daquele vídeo do ratinho seguindo o cheiro do queijo? Quando ela passava o perfume, eu seguia o rastro. Aqui fora tudo é uma loucura, mas há, sim, uma chance de continuarmos juntos. Estamos discutindo muitas questões e nos entendendo. Gosto da companhia dela, então existe essa possibilidade, até porque também quero", admitiu ao Play do Globo.