'Renascer': papel que traumatizou Adriana Esteves é abraçado pelo público

Em conversa com a imprensa, na qual Splash esteve presente, Theresa reforça que Mariana segue dividindo opiniões três décadas depois, mas isso não se traduz em críticas. Ela recebe o carinho do público que comenta a trama nas ruas e redes sociais.

A dúvida é a coisa que mais irrita o ser humano. As pessoas vão para terapia para se entender. Então, colocar uma personagem dúbia irrita as pessoas. Primeiro, ela tem uma atitude boa, depois, a pessoa pensa 'que filha da pu**'. Lidar com a dúvida irrita as pessoas. Mas não estou sofrendo, nem sentindo hate. O pouco que saio na rua, as pessoas me tratam com carinho. E que bom.

Theresa Fonseca

A atriz acredita que a palavra "painho" fez o público se chocar com a diferença de idade entre os personagens, apesar de ser possível uma mulher na faixa dos 25 anos se apaixonar por alguém 30 anos mais velho. "Eu, Theresa, não o chamaria de 'painho', nem me apaixonaria por pai e filho... A questão é que Mariana é intrigante. É uma personagem que não é facilmente decifrada."

Muita gente me manda mensagem falando da minha atuação, dizendo que entendo a dúvida da Mariana, estou conseguindo passar o sentimento da personagem de verdade... Recebo muitas mensagens de "parabéns" e pessoas mandando beijo para o Marcos Palmeira (risos).

Theresa Fonseca

A artista reforça que torce pela Mariana, apesar de a personagem ter algumas atitudes contestáveis, e destaca que a história não é contada por meio do seu ponto de vista. "Se tivessem botado uma câmera quando ela perdeu a família, tudo o que ela passou, vivendo num barraco, passando fome. A família dela falando que ela só estava nessa situação por conta do José Inocêncio, seria outra perspectiva. A novela é contada sob o ponto de vista deles: uma menina que chega depois de um grande amor, que foi Maria Santa, a grande heroína que morreu dando à luz o filho rejeitado. Ele [João Pedro] se apaixona por ela, mas ela decide ficar com o pai dele. Além disso, é o neto do demônio Belarmino."