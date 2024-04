Biancardi critica 'abutres da internet' após cirurgia corriqueira de Mavie

Ela contou que está tudo bem e que Mavie está ótima. De acordo com ela, o procedimento é feito no consultório do dentista: "É isso. Sei que às vezes ficam esperando que eu fale sobre assuntos que vocês têm curiosidade. Mas prefiro manter a minha vida pessoal entre as pessoas que são da minha vida pessoal."

Bruna também desabafou sobre não querer contar assuntos da sua vida pessoal nas redes sociais. "Não contem comigo para estar sempre aqui, metida em polêmicas, falando só para curar a curiosidade alheia. Realmente tenho zero paciência com isso e me importo zero com o que pensam. As pessoas da internet têm certeza de coisas que não têm a menor noção", desabafou.