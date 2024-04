Com câncer, atriz de 'Barrados no Baile' faz preparativos para a morte

Ano passado, após anunciar a metástase, ela se manteve otimista. Em entrevista à revista People em novembro, Shannen falou sobre o seu desejo de continuar trabalhando:

Eu sei que parece cafona e doido, mas você fica mais consciente e se sente abençoado. Nós somos as pessoas que mais querem trabalhar, porque somos gratos por cada segundo, cada hora, cada dia que podemos estar aqui. Shannen Doherty

Em janeiro desse ano, no entanto, ela mostrou que também se prepara para a possibilidade de morte. Em seu podcast, Shannen contou que deseja ser cremada e quer que suas cinzas sejam "misturadas com seu cachorro e os restos mortais de seu pai". Além disso, ela indicou um amigo como o responsável pelo testamento, com também a permissão de usar parte das cinzas para confeccionar uma joia

Shannen já fez a lista de pessoas que não quer em seu funeral. "Não os quero lá porque as razões para irem não são necessariamente as melhores. Tipo, eles realmente não gostam de mim — e eles têm seus motivos, bom para eles. Mas, na verdade, eles não gostam de mim o suficiente para ir ao meu funeral e farão isso porque é a coisa politicamente correta", disse no podcast.

A atriz foi traída pelo marido durante o tratamento do câncer. Em seu podcast, ela contou que descobriu a infidelidade do fotógrafo Kurt Iswarienko no dia da cirurgia para retirar um tumor no cérebro. Os dois estavam casados há 14 anos: