Influencer desabafa após ser atacada nas redes sobre orgasmo na academia

A influencer disse que mulheres também a procuraram para contar sua experiência com o coregasmo. "Por outro lado, estou impactada com o tanto de mensagens de mulheres que recebi contando sua experiência com o coregasmo. Eram depoimentos parecidos com o meu, sobre sentir vergonha e constrangimento. Percebi que muitas não falavam umas com as outras sobre isso por ser um tabu, mas fiquei feliz por várias mulheres contarem para mim sobre esse episódio. É um assunto que deve ser mais abordado entre nós e o quanto isso impacta nas nossas vidas".

Ela viralizou ao falar sobre a primeira e única vez que sentiu orgasmo na academia. "Eu estava do lado do meu personal trainer quando esse episódio aconteceu. Eu senti orgasmos enquanto estava fazendo abdominais intensos e fiquei com vergonha, mas ele me explicou que isso era normal e tentou me tranquilizar".