Influencer que teve orgasmo na academia disputou Miss Bumbum com namorada

Ela também já disse ser demissexual, pessoa que só consegue manter relações sexuais com quem tem algum tipo de envolvimento emocional. "Muitos homens me chamavam de chata, dizendo que eu era muito seletiva e fresca. Antes de descobrir, eu ficava muito mal, agora levo numa boa", disse, em entrevista.

A musa afirma que não faz sexo com homens da geração Z, nascidos em meados do anos 90, por ter tido "péssimas experiências". "Eles não querem transar, preferem o celular. [...] Percebi que o que postamos nas redes sociais é mais importante para eles do que sexo", desabafou.

A influenciadora diz que fez curso de detetive e costuma buscar os antecedentes criminais e fazer o mapa astral dos pretendentes antes de se envolver. "É mais por segurança. [...] Sempre faço um mapa astral antes e fica tudo documentado", afirmou.

Deia já contou ter superado o vício em ketamina, que surgiu em um momento difícil de sua vida. "Demorei um ano para perceber meu vício. Falei para mim mesma que não queria isso para a minha vida. [...] Agora, meu maior vício são os treinos, o esporte me ajudou a me salvar. Hoje não perco um dia de academia, troquei um vício por outro, só que esse me dá vida, enquanto a droga tirava."

A musa já fez alguns procedimentos estéticos. Além de plástica nas orelhas, ela já aplicou PMMA (polimetilmetacrilato) nas pernas. "Fazer esse procedimento aumentou minha autoestima. Agora sou uma mulher bem resolvida, mas antes eu sofria muito com minha aparência, eu não tinha bunda, peito, perna, nada", disse.