Virginia Fonseca ganha presente de mais de R$ 500 mil de Zé Felipe

Virginia Fonseca, 24, ganhou um presente de mais de R$ 500 mil do marido, Zé Felipe, 25.

O que aconteceu?

A influenciadora, que faz aniversário no dia 6 de abril, ganhou um colar da grife Bvlgari, avaliado em R$ 522 mil. A peça se assemelha a uma serpente, é feita de ouro rosa 18 quilates cravejado de diamantes na cabeça e na cauda, e olhos em ônix preto.

Virginia não escondeu o quanto amou o presente. "Socorro, eu tô em choque absoluto com esse presente! Eu amei! Eu amei! Te amo, Zé, obrigada! Depois das Marias e do Zé Leonardo, esse é o melhor presente que você me deu", disse.