Parcial do UOL indica o que achou de inscrições para o BBB 25 em duplas

Com a reta final do BBB 24 (Globo), as inscrições para a 25ª edição começam em breve — e uma das novidades é que a primeira etapa será feita em duplas. Veja o que o público do UOL achou disso.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete

Segundo a parcial da enquete do UOL, a maioria gostou da ideia, concordando que o reality precisa de novidades. A alternativa teve 46,42% dos votos.