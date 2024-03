Burlesco, doces, recreio, fitness e mais: as Festas do Líder do BBB 24

É reta final do BBB 24 (Globo) e, como de costume, algumas dinâmicas do programa começam a ser alteradas. A tradicional Festa do Líder, que acontece desde o BBB 20 (Globo), chegou ao fim na quarta-feira (27) com a segunda festa de Giovanna.

Confira os temas das Festas do Líder do BBB 24:

Fernanda: Burlesco