MC Bin Laden e Giovanna 'lavam roupa suja': 'Não vai ter recaidinha?'

MC Bin Laden e Giovanna conversaram na tarde de hoje (28) sobre o relacionamento que viveram dentro do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No quarto do Líder, Giovanna deitou na cama com MC Bin Laden e disse que entende porque o brother quis "parar de ficar" com ela. "Entendo toda a trajetória, não fiquei chateada com isso", disse.