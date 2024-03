Gêmea siamesa que virou estrela de TV casa com ex-militar; veja fotos

Nos anos 2000, as irmãs siamesas estrelaram um reality próprio, exibido pela TLC. Ao longo de oito episódios, o programa intitulado "Brittany e Abby" retratou o dia a dia das duas, que nasceram unidas pelo tórax.

Abby e Brittany compartilham o mesmo corpo da cabeça para baixo, ou seja, elas têm a mesma corrente sanguínea e órgãos, como, por exemplo, o mesmo coração. Segundo o site Today, Abby tem o domínio do lado direito do corpo, enquanto Brittany controla a parte esquerda.

No reality sobre suas vidas, as irmãs relataram que as pessoas sempre tiveram curiosidades em relação a elas. No programa, as siamesas também disseram que sempre tiveram o apoio e incentivos dos pais. "Nossos pais nunca nos deixaram acreditar que não poderíamos ser e fazer tudo aquilo que a gente quiser e gostar", contaram.