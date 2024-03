Fernanda tem fala indefensável e acaba com esperança de reviravolta final

Segundo a comentarista, a sister perdeu a oportunidade de entregar uma reta final um pouco mais disputada. "Tinha tudo para encaminhar de uma forma mais emocionante, essa reta final. Principalmente porque a gente sabe que o favoritismo está com o Davi, mas algumas pessoas tinham gostado do posicionamento da Fernanda [no começo do reality]", avaliou. "Quando ela faz isso, não tem como defender".

"Envenena todo o contexto. É uma pena", concorda Chico Barney. "Quanto mais cedo sair a Fernanda, é melhor para ela e para o programa, nessa altura do campeonato — pela temperatura das redes sociais e pelo que ela tem falado".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Leidy Elin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER