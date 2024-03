'Será que fui a 1ª virgem a pular pelada nessa piscina?', questiona Beatriz

Em conversa após o pulo, Beatriz brincou: "Nosso marido vendo a gente segurando os peitos, Isabelle", especulou. "Até a virgem foi no meio e segurou os peitos. Não sei o que vocês querem de mim".

Matteus disse que se preocupa com quem pode estar assistindo ao programa. "Depois da cagada feita, já foi. Eu fico preocupado com as pessoas que estão olhando", disse.

Já Beatriz diz que fica "pensando na minha virgindade". Alane rebateu: "Amiga, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tu fala todo dia que é virgem, mas não é tapada, não tem nada a ver".

"É meio diferente, né? É que ninguém virgem nunca pulou no BBB pelado na piscina", respondeu Beatriz.