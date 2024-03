O discurso de Tadeu Schmidt para eliminar Leidy Elin e formar o top 10

O apresentador reforçou que ela tinha tudo para chegar ao sonhado top 10, mas que viu seus sonhos naufragando na piscina.

Confira o discurso na íntegra

Chegamos ao top 10. E como você tinha tudo para entrar nesse top. Você foi a primeiríssima pessoa a despertar a simpatia do público. A que largou na frente ganhando seguidores nas redes sociais. Você tem história, você desperta esse sentimento, você tem carisma.

E aí você se entregou ao jogo, com a sua coragem, com a sua personalidade. Tudo aquilo que te ajuda na vida aqui fora, te ajudou a ir longe dentro. Uma imagem forte. Você é aquele jogador que quando senta na mesa de pôquer, os adversários preferem não partir pro confronto direto. Têm respeito.

Os adversários não testam pra ver se aquele jogador está com cartas boas ou não e assim, vai, confiando as fichas e seguindo vivo na mesa. Adversários vão caindo e ele segue sem nenhum arranhão. Mas você sabe que o público que está assistindo esse jogo avalia cada movimento seu. O pôquer do BBB você joga. Mas quem dá as cartas é o público.