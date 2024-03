BBB 24: Giovanna disputou concurso contra Virginia, mas ambas perderam

Giovanna, do BBB 24 (Globo), e Virginia Fonseca, influenciadora, já participaram do mesmo concurso: O "Gata do Mineiro 2018".

O que aconteceu

As duas participaram do concurso representando clubes de Minas Gerais.