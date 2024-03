Christina Ricci sobre crise financeira após divórcio: 'Sentimento visceral'

Christina Ricci, 44, se divorciou de James Heerdegen em 2020, após sete anos juntos. E revelou que o período não foi fácil financeiramente.

O que aconteceu

A atriz recordou as dificuldades financeiras que passou ao se separar de seu primeiro marido. "Passei por períodos em que estava muito, muito falida", falou para o podcast Let's Be Clear with Shannon Doherty, que foi ao ar nesta segunda-feira (25).