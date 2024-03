Colega de Anderson Leonardo: 'Ele passa muita vontade de viver'

Andrezinho, do Molejo, atualizou o estado de saúde do colega Anderson Leonardo, vocalista do grupo que voltou a ser internado devido ao câncer.

"Nesse momento, tá dentro do diagnóstico passado pelos médicos. Ele teve uma melhora, que até nos animou, ele acordou, cantou, brincou com as pessoas. Depois foi sedado novamente porque ficou agitado, disse Andrezinho em entrevista ao Encontro (Globo).