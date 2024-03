Yas: BBB 24 teve desfalques demais e é natural Boninho evitar expulsão

MC Bin Laden, 30, e Davi Brito, 21, protagonizaram uma forte discussão no BBB 24 (Globo). Depois da dinâmica do Sincerão, Davi enfrentou o funkeiro para defender Matteus, 27, e a produção do programa teve de intervir para evitar que os dois se agredissem fisicamente.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, discorda da campanha nas redes sociais que pede a expulsão tanto de Bin Çaden como de Davi. "Por mim, segue o jogo. Não teve nada ali que fosse contra as regras [do reality] - mas sabe Deus o que o Big Boss quer. Vamos aguardar hoje à noite, quando provavelmente teremos um discurso do Tadeu [Schmidt] - que pode ou não ser uma expulsão."