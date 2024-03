Após campanha, Kevin Bacon retorna à escola de 'Footloose' após 40 anos

Os estudantes fizeram uma campanha nas redes sociais para chamar a atenção de Kevin Bacon. Foram postados vídeos recriando as danças de "Footlose" com a hashtag "Bacon to Payson". No site, a escola também divulgou que pretende organizar um evento para beneficiar a instituição de caridade do ator, SixDegrees.org.

No entanto, o artista informou que não participará do baile de formatura. Ele planeja ir no evento de sua instituição no dia do baile, mas não para dançar com os alunos.