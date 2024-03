Como Eu Era Antes de Você: conheça as histórias reais que inspiraram filme

A inspiração

Jojo Moyes, escritora do livro 'Como Eu Era Antes de Você', partiu de experiências pessoais que ela mesma enfrentava. Dois parentes da autora necessitavam de cuidados de saúde 24 horas por dia.

Acho que se você convive com essa situação diariamente, não pode deixar de se perguntar sobre qualidade de vida. Mesmo com tudo que fazemos pelas pessoas por causa dos avanços da medicina,não necessariamente oferecemos essa qualidade de vida. Então, acho que todas essas questões estavam em minha mente quando o escrevi, Jojo Moyes, em entrevista para a People.

Além disso, a autora ficou muito tocada pela história de um jovem jogador de rugby que ficou tetraplégico após um acidente. A situação aconteceu na Inglaterra na mesma época em que a família de Moyes cuidava dos parentes debilitados.