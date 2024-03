TZ da Coronel e Oruam fazem baile trap para geração digital no Lollapalooza

Se você não conhece, um breve raio-X dos dois: TZ da Coronel é o nome pelo qual ficou conhecido Matheus de Araújo Santos, hoje com 22 anos, nascido no Morro do Limão, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Como muitos de seus pares, a participação em batalhas de rimas foi o início de sua caminhada pela música.

TZ se apresentou no Lollapalooza Brasil 2024 Imagem: Mariana Pekin/UOL

E, como muitos de seus pares, não vê dificuldade em ir do trap ao funk. Já lançou os álbuns "É o Trem!" (2022) e "Dacoromode" (2023), este último com diversas parcerias.

Oruam é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, nascido em 2001 no morro do Alemão, no Rio. É filho de Marcinho VP, um dos chefes do Comando Vermelho, atualmente preso. É autor de hits como "Terra Prometida" (regravada por João Gomes) e fez participação em "Malvadona", de Ludmilla.

Oruam no Lollapalooza 2024 Imagem: Mariana Pekin/UOL

A apresentação começou com o DJ Alle da Coro soltando um set de funk. Meia hora depois do horário previsto, TZ da Coronel subiu ao palco, com "Anota Placa", em que canta "Faço o que faço pra 'tá aqui / Vindo do baixo a meta é subir / Entre estilhaços parece sem fim / Ao meu redor invejam meu dim".