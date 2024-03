Sabrina Sato homenageia 'Babalu', personagem de Letícia Spiller

A apresentadora escolheu um visual clássico da personagem com top tomara-que-caia florido, shorts jeans, meias coloridas com sandália plataforma e cabelo preso pela metade. Com uma lixa de unha em mãos, Sabrina reviveu a pose mascando chiclete e lixando as unhas da jovem carioca.Letícia Spiller, 50, quem deu vida à Babalu na novela de 1994, "Quatro por quatro", comentou as publicações de Sato. "Love you lindeza", escreveu a atriz ao compartilhar os stories de transformação da Sabrina. Ela também comentou a publicação da ex-BBB: "Amo".