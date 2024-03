'Perereca quer dormir': famosos assumem terem preguiça de fazer sexo

"Maior preguiça de fu..."

Enquanto Pedro Scooby estava confinado no BBB 22 (Globo), Luana Piovani, sua ex-mulher, teve a 1ª temporada da série Luana é de Lua reexibida no E! Entertainment. Ela mostrou detalhes da sua vida como mãe, atriz, contato com amigos e falou, sim, da vida sexual.

Sobre as minhas fantasias, tenho quase todas. Ah, não, a fantasia sexual do lugar público, essa eu não topo. Fantasia voyeur tenho. Fantasia homossexual tenho. Não só eu com uma mulher por que preciso de virilidade, mas sei lá um ménage, tenho. Masoquismo, na verdade, gosto de ser dominada, mas não gosto de sentir dor, eu não tenho uma relação boa com a dor. Tem algum jeito bonito de chamar suruba? Orgia, tenho. Tenho todas essas, mas nunca realizei nenhuma.

Luana Piovani

Sem papas na língua, a atriz relatou que as pessoas têm uma imagem equivocada sobre como enxerga a vida sexual. "As pessoas têm uma fantasia a meu respeito, de que sou um furor sexual e não é, eu sou uma super preguiçosa. Eu tenho a maior preguiça de fu***".

Luana Piovani diz que pessoas tem visão deturpada sobre sua vida sexual Imagem: Divulgação

"Tenho preguiça"

Mariano, 37, abriu o jogo sobre a vida sexual em A Fazenda 12 (Record) e revelou que não curte transar pela manhã. Jojo Todynho iniciou o tema dizendo que curte sexo todo dia e não dorme brigada com nenhum companheiro. Raissa Barbosa e Mateus Carrieri entraram na brincadeira dizendo que sexo pela manhã é bom.