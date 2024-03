Sonso, planta ou grande jogador? Matteus divide opiniões no BBB 24

Com uma trajetória linear de "bom moço" e sua aproximação com Davi, Matteus tem crescido dentro do jogo do BBB 24 (Globo), defendeu Chico Barney no Central Splash de ontem (22).

"Matteus é sonso, tem uma carinha de bom moço e tal", avaliou o comentarista. "Mas é o cara com o posicionamento mais firme do BBB. Ele e a Isabelle bancaram uma briga que não era deles; bancaram estender uma mão ao Davi no momento mais difícil dele no jogo".