Show do Arcade Fire no Lolla livra seu líder do calabouço do cancelamento

Depois de sete anos sem pisar no Brasil, a banda canadense Arcade Fire se apresentou no Lollapalooza com a missão de entregar mais do que um ótimo show, mas de conseguir sair do calabouço do cancelamento, já que seu guitarrista e vocalista, Win Butler, fora acusado de cometer crimes sexuais contra quatro pessoas — o que ele negou e foi apoiado pela esposa, também vocalista da banda, Régine Chassagne.

Com seu excelente repertório e uma banda coesa e que entrega musicalmente as complexas músicas gravadas em estúdio, a tarefa estava quase cumprida logo na largada. O público que lotou a pista acompanhava cada gesto de Butler e Chassagne copiando coreografias com as mãos e cantando as letras das músicas.

Butler sabia que precisava caprichar no carisma e não economizou. Desceu do palco com a guitarra e largou no meio dos fãs - apuramos que a guitarra foi posteriormente recuperada pela equipe da banda, numa atitude nada rock 'n' roll, diga-se.