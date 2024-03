Offspring relembra os 1990, e Jungle transforma o Lolla em discoteca

A chuva, naquele momento, castigava o autódromo de Interlagos. Tudo certo para quem pulava ao som de "Come Out and Play", que abriu o show gritada com vontade pelo vocalista Dexter Holland.

Os hits vinham um atrás do outro: "Original Prankster", "Gotta Get Away". Teve espaço até para um cover de "Blitzkrieg Pop", dos Ramones.

Ao final, após o encerramento com "Self Esteem", Holland estava visivelmente emocionado com o público, que dançava e pulava sob a intensa chuva.

Show da dupla Jungle, na primeira noite do Lollapalooza 2024 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Pouco antes, no final da tarde, no palco Samsung Galaxy, os ingleses Jungle transformaram o Lollapalooza em uma discoteca.

Uma discoteca deliciosa, em que dava para pescar referências diversas: Stevie Wonder, Prince, Daft Punk, Primal Scream (da fase "Moving on Up"). Tudo ali, junto e misturado. E feito com uma personalidade única.