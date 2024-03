Nizam nega namoro com Spiller, mas fala em novo encontro: 'Mulher incrível'

Nizam e Letícia se aproximaram durante o Carnaval 2024. Sem oficializar uma relação, os dois estão curtindo bons momentos juntos e rindo bastante", afirmou a assessoria do famoso.

Na última quinta-feira (21), a atriz chamou a atenção ao interagir em fotos que Nizam posa de sunga. A atriz comentou "aff" em um emoji de "foguinho" ao ver imagens do ex-participante do reality show. O ex-BBB respondeu a famosa com dois corações pretos.

O "flerte" surgiu em plena Marquês de Sapucaí, no Carnaval, e partiu dele, de acordo com colunista Lucas Pasin. Fontes da coluna contam que o ex-BBB se aproximou da atriz em uma área reservada no camarote MAR. A responsável por convidar os dois para o espaço foi a RP Priscila Coellen.