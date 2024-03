BBB 24: Letícia Spiller flerta com ex-brother após foto de cueca

Letícia Spiller, 50, deixou um comentário em uma foto de cueca de Nizam, 32, nas redes sociais. Com a interação, fãs apontaram que ela estaria flertando com o quarto eliminado do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A atriz comentou uma sequência de fotos de cueca do ex-participante. Ela escreveu "aff" e adicionou dois emojis — um coração preto e um fogo.