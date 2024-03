Joelma: TJ sugere que cantora usou empresa da filha para encobrir cachês

O juiz Gustavo Augusto Pires de Oliveira, da 11ª Vara do Trabalho do Recife, sugere que a cantora Joelma, 49, tenha usado a empresa da filha Natalia Sarraff para encobrir o recebimento de cachês. A artista e a empresa que mantinha com o ex-marido, Ximbinha, foram condenados ao pagamento de mais de R$ 1 milhão a um ex-empresário da banda Calypso.

"A despeito da não localização de qualquer bem disponível, de forma pública e notória, a executada Joelma da Silva Mendes continua a celebrar contratos e realizar shows pelo país, utilizando-se de empresa da própria filha para encobrir os pagamentos", disse o magistrado, na decisão.

Passaporte liberado

O juiz também havia determinado o bloqueio do passaporte da famosa. "O passaporte, além de instrumento de trabalho, viabiliza as viagens internacionais luxuosas incompatíveis com a situação de quem não pode pagar uma dívida trabalhista", registrou.