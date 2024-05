Ex-BBB Nizam comenta fotos sensuais: 'Não esperava a repercussão'

O ex-BBB posou para as fotos em um apartamento: na sala, na cama de um quarto e no banheiro. Ele publicou alguns cliques no Instagram — nos quais aparece sem camisa e com a calça meio aberta.

O paulistano divulgou o trabalho nas redes sociais: "Atendendo aos pedidos, agora vocês podem ver tudinho! Conteúdos exclusivos atualizados diariamente."