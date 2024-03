Negócio imobiliário, faculdade, música: a vida de Renato Góes fora da Globo

Mas ele pretende lecionar história e dividir os sets de gravação com as salas de aula? "Pretendo dar aula, não sei se de história, mas talvez para o teatro. Faço a faculdade para fortalecer o meu ator de teatro, meu artista, para eu poder estar mais aprofundado nos meus personagens, nas sinopses que chegam para mim, para que eu não precise fazer sempre uma pesquisa do zero. A história me aproxima disso, mais do que a vontade de ser professor, apesar de ter muito respeito a essa profissão."

Já o selo musical de Renato foi criado como laboratório para um personagem de uma série da Netflix. A produção não deu certo, mas o negócio, sim. "Hoje, tenho três artistas fixos. Já estou há três anos lançando música, fazendo clipe. Também tenho uma produtora de audiovisual, que faz os clipes do selo. A gente produz longa também e outras coisas. É tudo divididinho com amor e muita organização no caos (risos)."

Casados desde 2019, Thaila Ayala e Renato Góes têm dois filhos Imagem: THIAGO MATTOS/ BRAZIL NEWS

"Família É Tudo"

Assim como diz o nome da novela, para Renato Góes, família é tudo. Apesar da rotina intensa, ele afirma que suas prioridades são seus filhos, Francisco, 2, e Tereza, de quase um ano — fruto da relação com a esposa, Thaila Ayala. "No momento que eles estão acordados, em casa, fico com eles. Quando posso, levo pra aulinha de dança, natação, à escola... Tudo o que eu posso, faço. A gente faz coisas diárias. Levo no riozinho, cachoeira, a gente tira fruta. Tanto minha filha, quanto meu filho, come frutinha do pé, a gente mantém alguns costumes."