Programação Lollapalooza 2024: confira o line-up, horários e onde assistir

O Lollapalooza Brasil 2024 acontece neste final de semana, entre os dias 22 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo. Entre as principais atrações do festival estão Titãs, Blink-182, Arcade Fire, Limp Bizkit, SZA , Thirty Seconds to Mars e Sam Smith.

O público vai poder conferir mais de 70 shows divididos em quatro palcos, com no mínimo 10 horas de música ao vivo em cada um. O evento tem um olhar especial para artistas alternativos, mas não deixa de lado as opções para todos os gostos musicais.

Programação Lollapalooza 2024

Sexta-feira, 22 de março

Palco Budweiser