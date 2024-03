Wagner Moura descobre EUA dividido em 'Guerra Civil'; veja pôster exclusivo

O filme se passa em um futuro distópico no qual o país norte-americano se dividiu em várias facções envolvidas em uma guerra civil, com alianças armadas de estados se rebelando contra o governo do presidente (Nick Offerman). Os jornalistas estrelados por Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny viajam pelo país fazendo a cobertura do conflito.

A produção promete muita ação e tensão durante o conflito em território americano. O elenco do filme conta ainda com nomes como Stephen McKinley Henderson e Jesse Plemmons.