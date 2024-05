Quem é o ator com fortuna milionária que não vai deixar nada para os filhos

Ele nasceu e foi criado em West Homestead, um subúrbio de Pittsburgh. Sua mãe, Shirley, era uma locutora de rádio, e seu pai, Harold L. Goldblum, era médico.

Mudou-se para a cidade de Nova York aos 17 anos para se tornar ator. Trabalhou em teatro e estudou atuação no Neighborhood Playhouse e fez sua estreia na Broadway na produção de "The Two Gentlemen of Verona". Ele é também cantor e pianista de jazz, e já declarou que se não fosse ator, dedicaria sua vida à música.

O ator é pai de Charlie, 8, e River, 6, fruto de seu casamento com a dançarina e ex-ginasta olímpica Emilie Livingston, 41. O mais velho mostra habilidade com música: em fevereiro, o ator compartilhou um vídeo do filho tocando piano. "Ele adora sua velocidade e rapidez", comemorou o ator.

Ator Jeff Goldblum tem dois filhos, Charlie, 8, e River, 6 Imagem: Reprodução/Instagram

O que aconteceu

O ator explicou o motivo de não dar dinheiro aos filhos. Em entrevista ao podcast Table for Two com Bruce Bozzi, o ator de filmes como "Jurassic Park" e "Independence Day" falou da sua decisão. "Ei, você sabe, você tem que remar seu próprio barco", afirmou.