Gal Costa: advogada de Wilma afirma que não há dúvidas sobre causa da morte

De acordo com o atestado de óbito, Gal morreu de infarto agudo no miocárdio e uma neoplasia maligna (câncer) de cabeça e pescoço.

Pedido de exumação

Wilma Petrillo e o filho de Gal, Gabriel, no velório da cantora Imagem: Eduardo Martins / Agnews

Gabriel Costa, filho único de Gal, entrou com um pedido de exumação do corpo da cantora. A advogada Luci Vieira Nunes, que representa o jovem, afirma que o pedido tem como objetivo levar os restos mortais da cantora de São Paulo para o Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Luci nega que a exumação solicitada por Gabriel seja para investigar a morte da mãe.

A decisão de enterrar Gal em São Paulo, cidade na qual ela morou nos últimos anos de vida, partiu da empresária Wilma Petrillo, que alega ser viúva da cantora. Segundo amigos próximos da cantora, Gal sempre manifestou o desejo de ser enterrada junto à mãe.

Herança e união estável