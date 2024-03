Dado Dolabella quebra silêncio e responde se teve 'noitada' com Wanessa

Dado Dolabella, 43, negou que tenha se encontrado e tido uma "noitada" com Wanessa Camargo, 41, dias depois de a cantora anunciar o fim do namoro entre eles.

O que aconteceu

Ator negou informação do colunista Leo Dias de que ele e a cantora teriam dormido juntos. Em entrevista ao Fofocalizando (SBT), nesta quinta-feira (21), o artista contou que já conversou com Wanessa, mas ressaltou que não a viu pessoalmente após a desclassificação do BBB 24.

"Cara, não estou sabendo disso. A gente conversou, mas eu não vi ainda a Wanessa", afirmou. Dolabella também enfatizou que não pretende falar sobre esse assunto. "Não quero mais falar sobre isso, porque depois distorcem tudo. Eu falando aqui, depois as pessoas falam outras coisas. Não quero mais falar sobre Wanessa, [minha] vida pessoal", completou.